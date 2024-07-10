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Аргентина перемогла Канаду та вийшла у фінал Копа Америка

Андрій Яросименко — 10 липня, 08:25
Аргентина перемогла Канаду та вийшла у фінал Копа Америка

У ніч з 9 на 10 липня відбувся півфінальний матч Кубка Америки-2024 з футболу, в якому Аргентина перемогла Канаду.

Аргентинці очікувано діяли першим номером, але канадці намагалися зустрічати суперників компактним низьким блоком і не давати багато простору. Саме тому перший гол Аргентини прийшов із перехідної фази, коли Родріго Де Пауль довгою "закидушкою" розрізав захист Канади, а Хуліан Альварес холоднокровно реалізував вихід сам на сам.

У самому дебюті другого тайму чемпіони світу подвоїли перевагу, коли Ліонель Мессі акуратно підправив м'яч у ворота після удару Енцо Фернандеса. На 61-й хвилині Альварес міг ставити масну крапку в матчі, але не зміг скористатися шедевральною передачею з глибини від Анхеля Ді Марії.

Копа Америка-2024

1/2 фіналу, 10 липня

Аргентина — Канада 2:0

Голи: 1:0 - 22' Альварес, 2:0 - 51' Мессі.

Таким чином, збірна Аргентини стала першою фіналісткою Кубка Америки, суперницею комадни стане переможець пари Колумбія — Уругвай

Збірна Аргентини з футболу Збірна Канади з футболу Копа Америка-2024

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