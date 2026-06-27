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Нападника Атлетико визнали найкращим гравцем матчу Іспанія – Уругвай на ЧС-2026

Микола Літвінов — 27 червня 2026, 05:55
Нападника Атлетико визнали найкращим гравцем матчу Іспанія – Уругвай на ЧС-2026
Алекс Баена
ФІФА

Нападника збірної Іспанії та мадридського Атлетико Алекса Баену визнали найкращим гравцем матчу проти Уругваю за версією ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба футбольної організації.

24-річний іспанець відзначився єдиним голом у цій зустрічі, тим самим принісши перемогу "Фурії Роха" в заключному третьому турі групового етапу цьогорічного мундіалю.

Баена на 42-й хвилині пробив з дальньої дистанції, голкіпер уругвайців Фернандо Муслера торкнувся м'яча, проте захистити ворота не зумів. Баена на 66-й хвилині зустрічі поступився місцем Єремі Піно.

Нагадаємо, що підопічні Луїса де ла Фуенте здобули мінімальну перемогу над Уругваєм (1:0) у третьому турі чемпіонату світу. Завдяки цій перемозі іспанці вийшли з першого місця з групи, а "Ла Селесте" вилетіли з турніру.

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