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Іспанія зіграє з Хорватією, Італія зустрінеться з Албанією: розклад матчів Євро-2024

Олександр Булава — 15 червня, 08:30
Іспанія зіграє з Хорватією, Італія зустрінеться з Албанією: розклад матчів Євро-2024

У суботу, 15 червня, на чемпіонаті Європи з футболу буде зіграно три матчі.

У групі А 1 тур завершать національні команди Угорщини та Швейцарії. Поєдинок відбудеться у Кельні.

Також розпочнуть боротьбу на турнірі команди з квартету В, де Іспанія зіграє з Хорватією, а Італія зустрінеться з Албанією.

Євро-2024, Німеччина
1 тур,
Група А

16:00 Угорщина Швейцарія

Група В

19:00 Іспанія Хорватія

22:00 Італія Албанія

Напередодні збірна Німеччини розгромно перемогла Шотландію у матчі-відкритті турніру.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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Євро-2024 з футболу

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