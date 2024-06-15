Іспанія зіграє з Хорватією, Італія зустрінеться з Албанією: розклад матчів Євро-2024
У суботу, 15 червня, на чемпіонаті Європи з футболу буде зіграно три матчі.
У групі А 1 тур завершать національні команди Угорщини та Швейцарії. Поєдинок відбудеться у Кельні.
Також розпочнуть боротьбу на турнірі команди з квартету В, де Іспанія зіграє з Хорватією, а Італія зустрінеться з Албанією.
Євро-2024, Німеччина
1 тур,
Група А
16:00 Угорщина — Швейцарія
Група В
19:00 Іспанія — Хорватія
22:00 Італія — Албанія
Напередодні збірна Німеччини розгромно перемогла Шотландію у матчі-відкритті турніру.
Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.