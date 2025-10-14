Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Хорватія U-21 – Україна U-21: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2027

Микола Дендак — 14 жовтня 2025, 10:55
Хорватія U-21 – Україна U-21: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2027
УАФ

У вівторок, 14 жовтня, молодіжна збірна України з футболу проведе свій третій матч у межах відбору до чемпіонату Європи 2027 року серед юнаків до 21 року.

Суперником команди Унаї Мельгоси у третьому турі кваліфікації стане збірна Хорватія. Зустріч Хорватія U-21 – Україна U-21 пройде на "Градськьому стадіон Велика Гориця", в хорватському місті Велика Гориця.

Дивіться пряму трансляцію від Української асоціації футболу на "Чемпіоні". Початок о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, в першому турі групового етапу Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0. У другому турі підопічні Уная Мельгоси зіграли внічию з Угорщиною.

Напередодні матчу 3 туру українці очолюють групу H, випереджаючи Туреччину, Угорщину, Хорватію та Литву. У Хорватії наразі лише 1 очко, проте команда ще має одну гру в запасі.

LIVE трансляція Збірна України U-21 Молодіжна збірна України Чемпіонат Європи U-21 Збірна Хорватії з футболу

Збірна України U-21

Молодіжна збірна України зіграє проти Хорватії у відборі до Євро-2027
Хорватія U-21 – Україна U-21: де дивитися матч кваліфікації Євро-2027
Україна U-21 – Угорщина U-21: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2027
Час розвинути стартовий успіх: Україна зустрінеться з Угорщиною у кваліфікації молодіжного чемпіонату Європи
Україна U-21 – Угорщина U-21: де дивитися матч кваліфікації Євро-2027

Останні новини