Хорватія U-21 – Україна U-21: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2027

У вівторок, 14 жовтня, молодіжна збірна України з футболу проведе свій третій матч у межах відбору до чемпіонату Європи 2027 року серед юнаків до 21 року.

Суперником команди Унаї Мельгоси у третьому турі кваліфікації стане збірна Хорватія. Зустріч Хорватія U-21 – Україна U-21 пройде на "Градськьому стадіон Велика Гориця", в хорватському місті Велика Гориця.

Дивіться пряму трансляцію від Української асоціації футболу на "Чемпіоні". Початок о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, в першому турі групового етапу Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0. У другому турі підопічні Уная Мельгоси зіграли внічию з Угорщиною.

Напередодні матчу 3 туру українці очолюють групу H, випереджаючи Туреччину, Угорщину, Хорватію та Литву. У Хорватії наразі лише 1 очко, проте команда ще має одну гру в запасі.