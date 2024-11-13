Дешам обрав капітана збірної Франції за відсутності Мбаппе

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив, що на час відсутності Кіліана Мбаппе капітаном команди буде Н'голо Канте.

Цитує наставника RMC Sport.

"У нього є досвід. Він не той, хто буде багато говорити. Але через те, що він робить на полі, він завжди був лідером і рушійною силою команди, він завжди був лідером. Тепер у нього буде трохи більше відповідальності, але, знаючи його добре, я не думаю, що це змінить його спосіб життя чи поведінку", – розповів Дешам.

Нагадаємо, Мбаппе не був включений у заявку збірної Франції на листопадові матчі в Лізі націй. Головний тренер "Ле бльо" дипломатично прокоментував невиклик зірки Реала, а от журналіст Ромен Моліна стверджує, що Кіліан відмовився грати за національну команду через конфлікт з наставником.

33-річний Канте, який наразі виступає за Аль-Іттіхад, провів за збірну Франції 63 матчі, забивши два голи.

Збірна Франції наступний матч зіграє 14 листопада проти Ізраїля, а через три дні їх чекає виїзний матч проти Італії.