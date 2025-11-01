Париж працює над підписанням Канте

Півзахисник Аль-Іттіхада Н'Голо Канте потрапив у сферу інтересів Парижа.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Перехід може відбутися на правах вільного агента. Оскільки контракт 34-річного француза з саудівським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Наразі сторони не домовились про продовження угоди.

У поточному сезоні в його активі 10 матчів та 1 гол.

Нагадаємо, протягом 8 років Канте виступав у Англійській Прем’єр-лізі. У своєму дебютному сезоні він одразу ж виграв чемпіонство у складі сенсаційного Лестера, після чого перейшов у Челсі. За лондонців Нголо відіграв 269 матчів.

Париж наразі займає 12-те місце у чемпіонаті Франції. У попередньому турі столичний колектив розписав результативну нічию з Ліоном.