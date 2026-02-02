Колишня зірка Челсі продовжить кар'єру в Фенербахче

Турецький Фенербахче завершив переговори щодо переходу зіркового французького півзахисника Н'Голо Канте, досягнувши повної домовленості з саудівським Аль-Іттіхадом.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Це буде повноцінний трансфер, вартість якого складе близько 4 мільйонів євро. Сторони підпишуть контракт, розрахований до 2028 року. Найближчим часом чемпіон світу-2018 пройде медичний огляд для завершення переходу.

Раніше повідомлялося, що "тигри" блокували цей трансфер, оскільки тоді вважали Канте ключовою фігурою у своєму проєкті.

Нагадаємо, що французький опорник перебрався до Саудівської Аравії у липні 2023 року. Його крайнім європейським клубом став лондонський Челсі, за який він відіграв понад 260 поєдинків. Від моменту переходу Н'Голо провів за Аль-Іттіхад 105 матчів, у яких відзначився 10 голами та віддав 11 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що футболіст готовий був піти на зниження зарплати заради повернення в Європу.