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Чотирьох гравців Шахтаря викликали в збірну Бразилії U-20

Олег Дідух — 12 вересня 2026, 12:52
Чотирьох гравців Шахтаря викликали в збірну Бразилії U-20
Ісаке
ФК Шахтар Донецьк

Одразу чотири гравці донецького Шахтаря отримали виклики до молодіжної збірної Бразилії U-20.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів України.

До лав збірної викликані Ісаке, Габріель Карвалью, Брунінью та Лука Мейреллес. Збірна Бразилії U-20 проведе три товариські матчі:

  • 28 вересня – Данія U-20
  • 1 жовтня – США U-20
  • 4 жовтня – Мексика U-20

Для кожного з гравців це вже не перший виклик у збірну Бразилії U-20. Лука Мейреллес провів 4 матчі, Габріель Карвалью та Ісаке – по 3, Брунінью – 2. При цьому, всі, окрім Габріеля Карвалью, вже відзначалися голами: Ісаке так Мейреллес по 1 голу, Брунінью – 2.

Нагадаємо, напередодні Шахтар у першому турі основного раунду Ліги чемпіонів зіграв унічию 1:1 з ПСВ.

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