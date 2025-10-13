Збірна Азербайджану виплатила понад 2 млн євро тренеру за дострокове розірвання контракту

Екстренер збірної Азербайджану Фернанду Сантуш отримав виплату після дострокового розірвання контракту.

Про це повідомляє Аzerisport.com.

71-річний португалець отримав близько 4 мільйонів манатів (приблизно 2,02 мільйона євро) як компенсацію за дострокове припинення співпраці.

Фернанду Сантуш очолив збірну Азербайджану у червні минулого року. За цей час команда провела під його керівництвом 11 матчів, не здобувши жодної перемоги: 2 нічиї та одразу 9 поразок.

Останньою краплею для АФФА став матч першого туру групового етапу відбору на ЧС-2026, у якому Ісландія розгромила Азербайджан з рахунком 5:0. Саме після цього поєдинку Сантуша закликали подати у відставку.

Нагадаємо, що сьогодні Азербайджан у Кракові зустрінеться зі збірною України. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн.