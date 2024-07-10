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Збірна Аргентини потролила Дрейка, який програв 300 тисяч доларів на ставці

Владислав Уткін — 10 липня, 16:32
Збірна Аргентини потролила Дрейка, який програв 300 тисяч доларів на ставці

Збірна Аргентини оригінально пожартувала над канадським репером Дрейком, який програв 300 тисяч доларів, поставивши на Канаду в півфіналі Копа Америки-2024.

Пресслужба "альбіселесте" після перемоги над Канадою використала пісню "Not Like Us" реп-конкурента Кендріка Ламара, в якій він критикує канадського виконавця.

Зазначимо, раніше Дрейк опублікував фото зі ставкою на перемогу Канади над Аргентиною, яка могла принести реперу 2,88 мільйона доларів, однак голи Хуліана Альвареса та Ліонеля Мессі зіпсували плани відомому виконавцю.

Нагадаємо, Дрейк вже програвав близько 500 тисяч доларів, ставивши на перемогу Тайсона Ф'юрі у бою з Олександром Усиком. Також репер зазнав невдачі на поєдинку UFC.

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