Заявки були підробками: збірна Індії не розглядала легенду Барселони на посаду головного тренера

Збірна Індії та АФІ повідомили, що не розглядали можливість призначення Хаві або Жузепа Гвардіоли на посаду головного тренера команди.

Заяву місцевої асоціації футболу наводить ESPN.

"AIFF отримала електронні заявки від Хаві та Жузепа Гвардіоли. Справжність цих листів не було підтверджено, а згодом ми з'ясували, що вони були підробкою", – йдеться у повідомленні.

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У червні 2024 року збірна Індії звільнила Ігора Штімаца та призначила Маноло Маркеса, який цього місяці залишив свій пост та повернувся до роботи з ФК Гоа.

Нагадаємо, Хаві знаходиться у статусі безробітного з літа 2024 року. До цього ексфутболіст тренував каталонську Барселону та Аль-Садд.

Раніше повідомлялося про те, що іспанець може очолити Аль-Ахлі з Саудівської Аравії.