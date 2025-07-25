Хаві не взяли на роботу в збірну Індії

Асоціація футболу Індії (АФІ) відмовилася від можливості призначити на посаду головного тренера національної збірної колишнього наставника Барселони Хаві Ернандеса.

Про це повідомляє The Khel India.

Наразі індійська сторона шукає нового тренера для національної збірної. Хаві сам запропонував свої послуги. Проте АФІ навіть не включила його в шортлист кандидатів через надмірно високі запити 45-річного іспанця щодо зарплати.

Нагадаємо, Хаві знаходиться у статусі безробітного з літа 2024 року. Раніше повідомлялося про те, що іспанець може очолити Аль-Ахлі з Саудівської Аравії.

Нагадаємо, Барселону Хаві очолював у 2021 – 2024 роках. До цього працював із іншим клубом із Саудівської Аравії, Аль-Саддом.