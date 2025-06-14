Легенда Барселони може очолити Аль-Ахлі

Легенда Барселони Хаві Ернандес може повернутися до роботи у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Football Espana.

Іспанський фахівець може очолити саудівський клуб Аль-Ахлі. Наразі клуб очолює Маттіас Яйссле, але керівництво клубу готове розірвати з ним угоду заради Хаві.

Імовірність переходу є низькою. Оскільки

Наприкінці червня виповниться рік з того моменту, як Барселона звільнила Хаві з посади головного тренера. Весь цей час легенда каталонського клубу залишається без роботи.

Раніше повідомлялося, що іспанець виявив бажання працювати в Англійській Прем'єр-лізі.