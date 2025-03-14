Плюс Куртуа, мінус Кастельс: заявка Бельгії на матчі з Україною в плейоф Ліги націй

Збірна Бельгії оприлюднила список з 26 футболістів, які потрапили до заявки на майбутні матчі плейоф Ліги націй-2024/25 проти збірної України.

Заявка була опублікована на сайті Королівської бельгійської футбольної асоціації.

Як і повідомлялося раніше, до стану "червоних дияволів" повернувся голкіпер Реала Тібо Куртуа, який раніше мав конфлікт з екстренером збірної Доменіко Тедеско.

Але при цьому бельгійська команда втратила Куна Кастельса, який був першим номером збірної за відсутності одноклубника Андрія Луніна.

Заявка збірної Бельгії

Воротарі: Тібо Куртуа, Сенне Ламменс, Матс Селс, Маартен Вандевордт.

Захисники: Тімоті Кастань, Зенон Дебаст, Максим Де Куйпер, Коні де Вінтер, Ваут Фас, Брендон Мехеле, Тома Меньє, Артюр Теат.

Півзахисники: Кевін Де Брейне, Браян Хейнен, Йорті Мокіо, Ніколя Раскін, Юрі Тілеманс, Ганс Ванакен.

Нападники: Шарль Де Кетеларе, Джеремі Доку, Малік Фофана, Ромелу Лукаку, Доді Лукебакіо, Лоїс Опенда, Алексіс Салемакерс, Леандро Троссар.

Нагадаємо, що тиждень тому головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список з 25 футболістів, яких він обрав для майбутнього протистояння з бельгійцями. Перший поєдинок плейоф за місце в дивізіоні А відбудеться 20 березня, а матч-відповідь – 23 березня.

Поки Ребров та його тренерський штаб не можуть розраховувати не легіонерів, які грають в Європі, разом з головною командою країни тренуються десять гравців молодіжної збірної України.

Згадуючи про молодіжку, варто зазначити, що головний тренер України U-21 Унаї Мельгоса також визначився із виконавцями, які гратимуть у спарингах проти Словенії та Польщі на тренувальному зборі в Туреччині.