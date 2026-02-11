Скандальна заява Джанні Інфантіно: гучні слова без рішень

Мабуть, всі вже чули/читали нещодавнє інтерв'ю президента ФІФА Джанні Інфантіно. Точніше частину, де він говорить про повернення російських спортсменів до міжнародних змагань.

Проте говорити одне, а ухвалити таке скандальне рішення – зовсім інше. І, за інформацією Чемпіона, найближчим часом повернення росіян не буде. В цьому матеріалі ми детально розповімо, чому.

Що саме сказав Інфантіно?

"О, безумовно. Ми мусимо це зробити (скасувати заборону на виступ росіян – прим.). Так, принаймні на рівні молоді. Ця заборона нічого не дала.Вона лише породила більше розчарування і ненависті" – заявив президент ФІФА в інтерв'ю Sky News.

Це сталося 2 лютого 2026 року. Проте під час пресконференції голови УАФ, яка відбулася 9 лютого, Андрій Шевченко повідомив, що наразі Рада ФІФА не розглядає питання повернення Росії.

Джанні Інфантіно та Андрій Шевченко Фото fifa.com

Тобто по суті це був звичайний вкид від Інфантіно – промацування ґрунту на реакцію футбольного суспільства, в першу чергу в Європі.

Для чого це потрібно?

По-перше, важливе уточнення. ФІФА ще не намагалася повернути Росію до міжнародного спорту. Натомість це двічі хотіла зробити УЄФА.

Одного разу в УЄФА навіть винесли питання щодо повернення російських юнаків на виконком (вважайте, ухвалили), але… Тоді Україна та наша коаліція активно виступила проти, що й дозволило скасувати те рішення.

Вдруге були активні обговорення в УЄФА щодо цього питання, але функціонери не отримали бажаної реакції. Тож наразі, за 4 роки після початку повномасштабного вторгнення, статус росіян залишається незмінним.

Саме тому Інфантіно й виступив з такою заявою – подивитися, як на неї відреагують інші країни.

Фото: Reuters

Чи може Росія повернутися?

Однозначної відповіді немає.

Одна справа – дорослий футбол. Там наша коаліція згуртована і не дозволить міжнародній організації ухвалити рішення щодо повернення росіян. Власне, про це відкрито говорила, наприклад, Асоціація футболу Швеції.

"Поновлення членства Росії в змагальній структурі не розглядається. Це питання не може обговорюватися без надійного плану миру та чітких позитивних змін в Україні. Доки не настане справжній мир, ми не бачимо підстав змінювати свою позицію".

Тобто поки є коаліція європейських країн, повернення неможливе. Все ж, занадто великий вплив європейські асоціації мають в Європі.

Однак проблеми виникають, коли мова заходить про юнацький футбол. Там вже кількість країн, що підтримують відсторонення, менша. А тому Інфантіно не дарма додав у кінці своєї відповіді "принаймні на рівні молоді".

Чому ФІФА та УЄФА так потрібна підтримка? Бо, це репутаційні ризики – а на майбутніх виборах президента навряд чинні очільники захочуть втратити потенційні голоси.

Та і якщо команди з дружніх для нас країн відмовляться від турнірів з росіянами – це також нестиме серйозні наслідки.

Реакція УАФ на слова Інфантіно

Українська асоціація футболу в той же день опублікувала заяву, в якій заперечила думку президента ФІФА, мовляв, бан проти країни-агресора не працює. За словами організації, це є ефективним методом тиску.

"Військові дії на території України тривають, ситуація не покращилась, атаки руйнують цивільну інфраструктуру та життя мирного населення. Росіяни продовжують наступати на лінії зіткнення. Через постійні атаки населених пунктів по всій території країни мільйони українців залишаються без світла, води і тепла. Ми не погоджуємось із твердженням, що бан проти агресора не працює. Ми вважаємо відсторонення від участі у змаганнях ефективним методом тиску на агресора. Потенційна реінтеграція будь-яких збірних Росії ставить під загрозу безпеку та цілісність проведення змагань", – йдеться в заяві.

Також в УАФ додали посилання на рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни, в якому Трибунал визнав законним відсторонення Росії від міжнародних турнірів.

Андрій Шевченко Дан Балашов (УАФ)

Замість підсумку…

Як нещодавно сказав олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк, 2026-й стане роком масового повернення росіян до міжнародного спорту.

Це почалося ще наприкінці 2025 року, коли Міжнародний олімпійський комітет випустив рекомендацію допускати росіян та білорусів до юнацьких змагань під власними прапорами. Та й самі дозволили їм виступати на Юнацьких Олімпійських іграх.

Естафету підхопила низка міжнародних федерацій – волейбол, водні види, шахи та фехтування. В самбо, дзюдо та тхеквондо до турнірів повернулися й дорослі спортсмени.

А зараз перші, невпевнені кроки робить і ФІФА. Радує лише те, що їм це зробити буде значно важче.