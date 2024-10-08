Відомий розклад матчів 1/8 фіналу Кубку України

Дирекція з проведення Кубку України затвердила розклад матчів 1/8 фіналу турніру сезону-2024/2025.

Більшість зустрічей буде зіграно в середу, 30 жовтня. На день раніше зіграють Рух і Карпати.

Кубок України-2024/2025. 1/8 фіналу

29 жовтня, вівторок

Рух (Львів) – Карпати (Львів). Львів. Стадіон Арена Львів. 18:00

30 жовтня, середа

Пробій (Городенка) – Буковина (Чернівці). Городенка. Стадіон Пробій-Арена. 12:00

ЮКСА (Тарасівка) – Олександрія (Олександрія). Київ. НТК ім. В. Баннікова. 13:00

Полісся (Житомир) – Кривбас (Кривий Ріг). Житомир. Центральний стадіон. 15:30

Ворскла (Полтава) – Динамо (Київ). Полтава. Стадіон Ворскла ім. О. Бутовського. 17:00

Шахтар (Донецьк) – Зоря (Луганськ). Львів. Стадіон Арена Львів. 18:00

Верес (Рівне) – Оболонь (Київ). Рівне. Стадіон Авангард. 18:00

Відзначимо, що місце та час початку зустрічі Вікторія (Суми) – ЛНЗ (Черкаси). буде названо пізніше після рішення Сумської обласної військової адміністрації.