Відомий розклад матчів 1/8 фіналу Кубку України
Дирекція з проведення Кубку України затвердила розклад матчів 1/8 фіналу турніру сезону-2024/2025.
Більшість зустрічей буде зіграно в середу, 30 жовтня. На день раніше зіграють Рух і Карпати.
Кубок України-2024/2025. 1/8 фіналу
29 жовтня, вівторок
Рух (Львів) – Карпати (Львів). Львів. Стадіон Арена Львів. 18:00
30 жовтня, середа
ЮКСА (Тарасівка) – Олександрія (Олександрія). Київ. НТК ім. В. Баннікова. 13:00
Полісся (Житомир) – Кривбас (Кривий Ріг). Житомир. Центральний стадіон. 15:30
Ворскла (Полтава) – Динамо (Київ). Полтава. Стадіон Ворскла ім. О. Бутовського. 17:00
Шахтар (Донецьк) – Зоря (Луганськ). Львів. Стадіон Арена Львів. 18:00
Верес (Рівне) – Оболонь (Київ). Рівне. Стадіон Авангард. 18:00
Відзначимо, що місце та час початку зустрічі Вікторія (Суми) – ЛНЗ (Черкаси). буде названо пізніше після рішення Сумської обласної військової адміністрації.