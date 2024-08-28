Шахтар зустрінеться із Зорею, Динамо зіграє проти Ворскли: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку України
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України сезону-2024/25, в якому візьмуть участь 16 команд — 8 переможців третього попереднього етапу та 8 команд Української Прем'єр-ліги із найвищим рейтингом за результатами минулого сезону.
Про це повідомляє УАФ.
Результати жеребкування
- ЮКСА — Олександрія
- Пробій Городенка — Буковина
- Рух — Карпати
- Верес — Оболонь
- Вікторія — ЛНЗ
- Ворскла — Динамо
- Шахтар — Зоря
- Полісся — Кривбас
Базова дата матчів 1/8 фіналу – 30 жовтня. Фінальний поєдинок турніру заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення гри за титул має визначити Виконком УАФ.