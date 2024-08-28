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Шахтар зустрінеться із Зорею, Динамо зіграє проти Ворскли: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку України

Андрій Яросименко — 28 серпня, 12:55
Шахтар зустрінеться із Зорею, Динамо зіграє проти Ворскли: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку України

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України сезону-2024/25, в якому візьмуть участь 16 команд — 8 переможців третього попереднього етапу та 8 команд Української Прем'єр-ліги із найвищим рейтингом за результатами минулого сезону.

Про це повідомляє УАФ.

Результати жеребкування

  • ЮКСА — Олександрія
  • Пробій Городенка — Буковина
  • Рух — Карпати
  • Верес — Оболонь
  • Вікторія — ЛНЗ
  • Ворскла — Динамо
  • Шахтар — Зоря
  • Полісся — Кривбас

Базова дата матчів 1/8 фіналу – 30 жовтня. Фінальний поєдинок турніру заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення гри за титул має визначити Виконком УАФ.

Буковина Верес Вікторія Ворскла Динамо Київ Зоря Карпати Кривбас Кубок України ЛНЗ ЛНЗ Черкаси Оболонь Олександрія Полісся Рух Шахтар Зоря Луганськ ФК ЮКСА Кубок України з футболу Пробій Городенка

Буковина

Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку України
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