Шахтар зустрінеться із Зорею, Динамо зіграє проти Ворскли: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку України

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України сезону-2024/25, в якому візьмуть участь 16 команд — 8 переможців третього попереднього етапу та 8 команд Української Прем'єр-ліги із найвищим рейтингом за результатами минулого сезону.

Про це повідомляє УАФ.

Результати жеребкування

ЮКСА — Олександрія

Пробій Городенка — Буковина

Рух — Карпати

Верес — Оболонь

Вікторія — ЛНЗ

Ворскла — Динамо

Шахтар — Зоря

Полісся — Кривбас

Базова дата матчів 1/8 фіналу – 30 жовтня. Фінальний поєдинок турніру заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення гри за титул має визначити Виконком УАФ.