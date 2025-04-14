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Воротар Баварії встановив клубний антирекорд

Олег Дідух — 14 квітня 2025, 18:55
Воротар Баварії встановив клубний антирекорд
Йонас Урбіг
Getty Images

Запасний голкіпер мюнхенської Баварії Йонас Урбіг встановив клубний антирекорд.

Про це повідомляє Sport.de.

У суботу, 12 квітня, Баварія в матчі 29 туру Бундесліги вдома зіграла внічию 2:2 з Боруссією Дортмунд. Для Урбіга це був п’ятий матч в чемпіонаті Німеччини, і у кожному з них він пропустив щонайменше один гол.

21-річний голкіпер, якого придбали у Кельна в січні поточного року за 7 мільйонів євро, став першим воротарем у історії Баварії, який жодного разу не зміг відстояти "на нуль" у своїх перших 5 матчах за клуб у Бундеслізі.

Нагадаємо, Урбіг наразі захищає ворота Баварії через травму основного голкіпера команди, Мануель Ноєра, який не відновиться і до матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера. У 8 матчах за Баварію в усіх турнірах Урбіг сумарно пропустив 11 голів.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

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