Воротар Баварії встановив клубний антирекорд

Запасний голкіпер мюнхенської Баварії Йонас Урбіг встановив клубний антирекорд.

Про це повідомляє Sport.de.

У суботу, 12 квітня, Баварія в матчі 29 туру Бундесліги вдома зіграла внічию 2:2 з Боруссією Дортмунд. Для Урбіга це був п’ятий матч в чемпіонаті Німеччини, і у кожному з них він пропустив щонайменше один гол.

21-річний голкіпер, якого придбали у Кельна в січні поточного року за 7 мільйонів євро, став першим воротарем у історії Баварії, який жодного разу не зміг відстояти "на нуль" у своїх перших 5 матчах за клуб у Бундеслізі.

Нагадаємо, Урбіг наразі захищає ворота Баварії через травму основного голкіпера команди, Мануель Ноєра, який не відновиться і до матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера. У 8 матчах за Баварію в усіх турнірах Урбіг сумарно пропустив 11 голів.