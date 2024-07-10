Ворскла підсилиться досвідченим українським захисником

Колишній захисник Колоса Олександр Чорноморець близький до переходу у Ворсклу.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Джерело зазначає, що попри те, що Чорноморець може зіграти не лише в центрі захисту, а й на лівому фланзі, у Полтаві на нього розраховують як на центрбека.

Нещодавно Олександр залишив Колос після 6 років у клубі. В його активі 117 матчів за цю команду. Також він виступав за Динамо-2, Скалу, Волинь та Десну.

Повідомлялося, що наступним клубом Чорноморця може стати Чорноморець.