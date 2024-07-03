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Чорноморець цікавиться Чорноморцем

Игорь Чернявский — 3 липня, 14:05
Чорноморець цікавиться Чорноморцем

Олександр Чорноморець, який наразі перебуває у статусі вільного агента, може перейти в Чорноморець.

Про це повідомляє Sport Arena.

Бвльшу частину своєї кар’єри Чорноморець провів у Колосі. У період з 2018 року Олександр взяв участь у 117 матчах в усіх турнірах. Також виступав за Динамо-2, Скалу, Волинь та Десну.

Нагадаємо, наприкінці червня Чорноморець оголосив про відхід Романа Григорчука. За інформацією інсайдерів, наразі одесити розглядають трьох тренерів. Окрім того, клуб почав віддавати борги футболістам.

Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

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