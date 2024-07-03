Чорноморець цікавиться Чорноморцем

Олександр Чорноморець, який наразі перебуває у статусі вільного агента, може перейти в Чорноморець.

Про це повідомляє Sport Arena.

Бвльшу частину своєї кар’єри Чорноморець провів у Колосі. У період з 2018 року Олександр взяв участь у 117 матчах в усіх турнірах. Також виступав за Динамо-2, Скалу, Волинь та Десну.

Нагадаємо, наприкінці червня Чорноморець оголосив про відхід Романа Григорчука. За інформацією інсайдерів, наразі одесити розглядають трьох тренерів. Окрім того, клуб почав віддавати борги футболістам.