Челсі націлився на вінгера Боруссії Дортмунд

Челсі серйозно зацікавлений у підписанні вінгера Боруссії Дортмунд Джеймі-Байно Гіттенса.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, переговори між німецьким і англійським клубами щодо можливого трансферу вже розпочалися. Окрім Челсі, у послугах 20-річного вінгера також зацікавлені Баварія та Манчестер Юнайтед.

Контракт Гіттенса з Боруссією розрахований до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро. При цьому, керівництво дортмундського клубу розраховує отримати від продажу гравця вдвічі більше – 100 мільйонів.

У поточному сезоні на рахунку англійського вінгера 11 голів і 4 асисти в 41 матчі за Боруссію в усіх турнірах. Гіттенс провів 11 матчів і забив 1 гол за молодіжну збірну Англії U-21.