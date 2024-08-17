Зальцбург перед матчем з Динамо здолав ЛАСК Таловєрова в чемпіонаті Австрії
Зальцбург здобув мінімальну перемогу над ЛАСКом у 3 турі чемпіонату Австрії.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі на 64 хвилині забив 20-річний півзахисник Мусса Кунфоло-Єо. Зазначимо, що український захисник ЛАСКа Максим Таловєров провів на полі весь другий тайм.
ЛАСК — Зальцбург 0:1 (0:0)
Гол: Кунфоло-Єо (64)
Наразі Зальцбург є лідером чемпіонату. Це єдина команда, яка не втрачала жодного очка. Нагадаємо, у вирішальній стадії кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 австрійці зіграють проти київського Динамо.
Перший матч буде номінально домашнім для киян, та відбудеться 21 серпня у польському місті Люблін на "Люблін Арені". Початок — о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь пройде 27 серпня, на стадіоні "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00.