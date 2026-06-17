Екстренер Рейнджерс очолив РБ Зальцбург
Данні Рьоль
РБ Зальцбург
Німецький фахівець Данні Рьоль призначений на посаду головного тренера Ред Булл Зальцбург.
Про це повідомляє пресслужба австрійського клубу.
Контракт із 37-річним німецьким фахівцем розрахований на три роки – до літа 2029 року. Заради роботи з Ред Булл Зальцбург Рьоль покинув Рейнджерс, який очолював із жовтня минулого року. Також у 2023 – 2025 роках він очолював Шеффілд Венздей.
На посаді головного тренера Ред Булл Зальцбург Рьоль замінив австрійця Даніеля Байхлера, який очолював команду з лютого поточного року. Під його керівництвом команда посіла третє місце в чемпіонаті Австрії.
Нагадаємо, у травні РБ Зальцбург продав французького захисника Жоана Гаду в Боруссія Дортмунд за 20 мільйонів євро.