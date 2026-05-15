Брентфорд заплатив 18 мільйонів за перспективного австрійця

Клуб АПЛ Брентфорд підписав контракт з австрійським захисником Зальцбурга Янніком Шустером.

Про це повідомив сайт "бджол".

Головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс схвально оцінив трансфер перспективного захисника.

"Я дуже радий, що нам вдалося залучити Янніка. Він уже зіграв багато матчів за Зальцбург на високому рівні. Він гравець з великим потенціалом, і ми бачимо, що можемо його розвивати", – цитує Ендрюса клубна пресслужба.

Контракт Шустера з Брентфордом діятиме до кінця червня 2031 року, з опцією продовження ще на один рік.

За даними порталу Transfermarkt, Брентфорд заплатив Зальцбургу за перехід 19-річного захисника 18 мільйонів євро.

Зазначимо, що Яннік Шустер є вихованцем Зальцбурга. За основну команду він зіграв 30 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист. У червні 2025 року Шустер був у складі "червоних биків" на Клубному ЧС, але на поле жодного разу не виходив.

За молодіжну збірну Австрії Шустер зіграв 5 матчів (1 гол). Трансферна вартість футболіста оцінюється у 3,5 мільйона євро.

Нагадаємо, що у складі Брентфорда виступає півзахисник Єгор Ярмолюк, який наразі є найдорожчим українцем в АПЛ.