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Новачок Шахтаря отримав виклик до збірної Тунісу

Олексій Мурзак — 5 жовтня, 22:57
Новачок Шахтаря отримав виклик до збірної Тунісу
Алаа Грам
ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Алаа Грам отримав виклик до збірної Тунісу.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

Національна команда захисника чемпіона України двічі зіграє з Коморськими Островами (11 та 15 жовтня) у кваліфікації Кубку африканських націй.

Про трансфер 22-річного гравця Шахтар оголосив у червні. Його контракт розрахований до 2029 року.

"Гірники" заплатили за перехід гравця 2 млн євро. Також, за умовами угоди, його попередньому клубові надійде 10% від суми наступного продажу Грама.

Шахтар Алаа Грам збірна Тунісу з фтуболу

Шахтар

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