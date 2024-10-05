Новачок Шахтаря отримав виклик до збірної Тунісу

Захисник Шахтаря Алаа Грам отримав виклик до збірної Тунісу.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

Національна команда захисника чемпіона України двічі зіграє з Коморськими Островами (11 та 15 жовтня) у кваліфікації Кубку африканських націй.

Про трансфер 22-річного гравця Шахтар оголосив у червні. Його контракт розрахований до 2029 року.

"Гірники" заплатили за перехід гравця 2 млн євро. Також, за умовами угоди, його попередньому клубові надійде 10% від суми наступного продажу Грама.