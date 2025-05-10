Не дарма провокував, – Будківський прокоментував швидку червону картку захисника Шахтаря

Нападник Зорі Пилип Будківський висловився про червону картку захисника Шахтаря Алаа Грама в очному матчі УПЛ.

Футболіст поспілкувався із ПРОФУТБОЛ.

"Там на ауті він трішки відмахнувся – я таке не люблю. Поштовхались, отримали по жовтій. Потім він трішки десь розгубився, втратив м'яч і отримав ще одну жовту.



Емоція була щира – не дарма провокував, це було добре для команди", – розповів Будківський.