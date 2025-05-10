Не дарма провокував, – Будківський прокоментував швидку червону картку захисника Шахтаря
Нападник Зорі Пилип Будківський висловився про червону картку захисника Шахтаря Алаа Грама в очному матчі УПЛ.
Футболіст поспілкувався із ПРОФУТБОЛ.
"Там на ауті він трішки відмахнувся – я таке не люблю. Поштовхались, отримали по жовтій. Потім він трішки десь розгубився, втратив м'яч і отримав ще одну жовту.
Емоція була щира – не дарма провокував, це було добре для команди", – розповів Будківський.
Окрім того, форвард підбив підсумки сезону у виконанні "чорно-білих".
"Ми розуміли, що ми могли поборотись за єврокубки, але десь там де повинні були грати мінімум в нічию – втрачали очки. Все це призвело до того, що ми втратили можливість. З ЛНЗ, Вересом у першому колі втрачали, пенальті нам не дають – я маю дуже багато питань до рефері. На початку другого кола ми повинні були бити 3-4 пенальті. Хай вже розберуться і судять нормально", – резюмував Пилип.
Нагадаємо, поєдинок завершився з рахунком 0:0. Шахтар з 58 балами в активі посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату – відставання від другої Олександрії складає 5 пунктів. Зоря з 37 очками йде сьомою.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер луганців Младен Бартулович.