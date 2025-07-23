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Центральний захисник Руха може перейти в команду-учасницю Ліги чемпіонів

Андрій Мошкун — 23 липня 2025, 12:05
Центральний захисник Руха може перейти в команду-учасницю Ліги чемпіонів
ФК Рух

Рух може продати центрбека Богдана Слюбика за кордон.

Про це пише ТаТоТаке.

Повідомляється, що Штурм виявляє зацікавленість у послугах Богдана Слюбика та навіть провів ознайомчу розмову з гравцем. Команда з Граца знайома з можливостями центрального захисника після минулорічного літнього спарингу.

21-річний Слюбик залишається ледь не головним кадровим активом львівського клубу. І у випадку адекватної пропозиції від австрійської команди Рух готовий продавати Богдана.

У минулому сезоні УПЛ захисник провів 15 матчів. Трансфермаркет оцінює Слюбика у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, що цього сезону Штурм гратиме в основному турнірі Ліги чемпіонів.

Раніше основний воротар Руха перейшов у ЛНЗ.

Рух Львів Штурм Грац Богдан Слюбик

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