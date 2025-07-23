Центральний захисник Руха може перейти в команду-учасницю Ліги чемпіонів

Рух може продати центрбека Богдана Слюбика за кордон.

Про це пише ТаТоТаке.

Повідомляється, що Штурм виявляє зацікавленість у послугах Богдана Слюбика та навіть провів ознайомчу розмову з гравцем. Команда з Граца знайома з можливостями центрального захисника після минулорічного літнього спарингу.

21-річний Слюбик залишається ледь не головним кадровим активом львівського клубу. І у випадку адекватної пропозиції від австрійської команди Рух готовий продавати Богдана.

У минулому сезоні УПЛ захисник провів 15 матчів. Трансфермаркет оцінює Слюбика у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, що цього сезону Штурм гратиме в основному турнірі Ліги чемпіонів.

Раніше основний воротар Руха перейшов у ЛНЗ.