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Лідер Полісся довикликаний у молодіжну збірну України

Олександр Булава — 9 жовтня, 20:43
Лідер Полісся довикликаний у молодіжну збірну України
ФК Полісся

22-річний захисник житомирського Полісся Борис Крушинський довикликаний головним тренером Унаї Мельгосою до складу молодіжної збірної України на матчі кваліфікації Євро-2025.

Про це повідомляє УАФ.

Крушинського довикликали в останній момент. Він замінить у команді Романа Дідика, у якого лікарі діагностували струс мозку.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Дмитро Ледвій (Рух Львів), Владислав Крапивцов (без клубу).

Захисники: Іван Єрмачков (Вердер, Німеччина), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Володимир Салюк (Металіст 1925 Харків), Віталій Роман (Рух Львів), Артем Смоляков (Полісся Житомир), Ілля Крупський (Ворскла Полтава).

Півзахисники: Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Максим Мельниченко, Борис Крушинський (обидва — Полісся Житомир), Олег Очеретько (Карпати Львів), Валентин Рубчинський, Назар Волошин, Максим Брагару (усі — Динамо Київ), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Олександр Яцик (Зоря Луганськ), Олег Федор, Ілля Квасниця (обидва — Рух Львів), Максим Хлань (Лехія, Польща).

Нападники: Ігор Краснопір (Рух Львів), Ігор Горбач (Зоря Луганськ).

11 жовтня команда Унаї Мельгоси зіграє з Англією, а 15-го – зустрінеться з Сербією. Нагадаємо, що "жовто-сині" вже гарантували собі путівку на чемпіонат Європи, набравши максимум очок у восьми попередніх матчах.

Молодіжна збірна України Полісся Крушинський

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