Молодіжна збірна України перемогла Північну Ірландію та кваліфікувалася на Євро-2025

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) впевнено перемогла Північну Ірландію в матчі 8 туру відбіркового турніру Євро-2025.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Перший тайм розпочався зі швидкого голу вінгера київського Динамо Назара Волошина. Він вивів свою команду вперед вже на 10 хвилині.

А в середині першого тайму, на 30 хвилині, ще один динамівець Максим Брагару подвоїв перевагу молодіжної збірної України.

У кінці 2 тайму підопічні Уная Мельгоси залишилися в меншості, червону картку отримав Арсеній Батагов. А у ворота України призначили пенальті, яке ірландці реалізували.

Ця перемога означає, що Україна гарантувала собі місце на Євро-2025, оскільки навіть якщо вона посяде друге місце у групі, то стане однією з 3 найкращих команд з других місць. Наразі в команди максимальні 24 бали, у найближчого переслідувача Англії 19.

Євро-2025 (U-21). Кваліфікаційний турнір.

Група F, 8 тур

10 вересня

Північна Ірландія — Україна 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Волошин, 0:2 - 30 Брагару, 1:2 - 80 Аллен (пен.)

Наступний матч українці проведуть 11 жовтня проти однолітків з Англії. А останню гру відбору Підопічні Мельгоси зіграють проти Сербії 15 жовтня.

У фінальній частині Євро-2025 виступлять 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.