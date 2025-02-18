Молдовський клуб орендував захисника Зорі

Захисник луганської Зорі Крістофер Нваезе продовжить кар’єру в Мілсамі з Молдови.

Про це повідомляє пресслужба українського колективу.

Зазначається, що Крістофер виступатиме там на правах оренди. За інформацією Transfermarkt, угода триватиме до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, Нваезе підсилив луганську команду в лютому 2024 року. Він прийшов у Зорю на правах вільного агента. За цей час нігерієць зіграв за клуб 6 матчів.

Нещодавно стало відомо, що Зоря орендує півзахисника Динамо до кінця поточного сезону.