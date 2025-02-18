Молдовський клуб орендував захисника Зорі
ФК Зоря
Захисник луганської Зорі Крістофер Нваезе продовжить кар’єру в Мілсамі з Молдови.
Про це повідомляє пресслужба українського колективу.
Зазначається, що Крістофер виступатиме там на правах оренди. За інформацією Transfermarkt, угода триватиме до кінця поточного сезону.
Нагадаємо, Нваезе підсилив луганську команду в лютому 2024 року. Він прийшов у Зорю на правах вільного агента. За цей час нігерієць зіграв за клуб 6 матчів.
Нещодавно стало відомо, що Зоря орендує півзахисника Динамо до кінця поточного сезону.