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Молдовський клуб орендував захисника Зорі

Микола Дендак — 18 лютого 2025, 12:37
Молдовський клуб орендував захисника Зорі
ФК Зоря

Захисник луганської Зорі Крістофер Нваезе продовжить кар’єру в Мілсамі з Молдови.

Про це повідомляє пресслужба українського колективу.

Зазначається, що Крістофер виступатиме там на правах оренди. За інформацією Transfermarkt, угода триватиме до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, Нваезе підсилив луганську команду в лютому 2024 року. Він прийшов у Зорю на правах вільного агента. За цей час нігерієць зіграв за клуб 6 матчів.

Нещодавно стало відомо, що Зоря орендує півзахисника Динамо до кінця поточного сезону.

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