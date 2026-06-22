Зоря може підписати відразу чотирьох гравців: ЗМІ назвали імена потенційних новачків

Зоря влітку може підсилитися одразу чотирма новими гравцями.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, луганський клуб вже нібито підписав двох футболістів ФК Харків – захисника Василя Кравця та голкіпера Владислава Рибака.

Також Зоря дуже близька до того, щоб виграти конкуренцію за вихованця Ворскли Івана Нестеренка, яким цікавились Чорноморець і Оболонь.

"Але наразі, за моєю інформацією, Нестеренко має поїхати на збори саме з луганським клубом. І це буде платний трансфер, так само як і потенційний трансфер Артема Мачелюка з Кудрівки", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.

Напередодні лівий захисник Зорі Роман Вантух зворушливо попрощався з клубом. Сезон-2025/26 став для нього останній в футболці луганського колективу.