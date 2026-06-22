Зоря може підписати відразу чотирьох гравців: ЗМІ назвали імена потенційних новачків
ФК Зоря
Зоря влітку може підсилитися одразу чотирма новими гравцями.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За даними джерела, луганський клуб вже нібито підписав двох футболістів ФК Харків – захисника Василя Кравця та голкіпера Владислава Рибака.
Також Зоря дуже близька до того, щоб виграти конкуренцію за вихованця Ворскли Івана Нестеренка, яким цікавились Чорноморець і Оболонь.
"Але наразі, за моєю інформацією, Нестеренко має поїхати на збори саме з луганським клубом. І це буде платний трансфер, так само як і потенційний трансфер Артема Мачелюка з Кудрівки", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.
Напередодні лівий захисник Зорі Роман Вантух зворушливо попрощався з клубом. Сезон-2025/26 став для нього останній в футболці луганського колективу.