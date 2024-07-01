Ультраправа партія забирає свободу: захисник збірної Франції висловився про парламентські вибори

Захисник збірної Франції Жюль Кунде вважає, що перемога ультраправої партії Марін Ле Пен становить загрозу для суспільства.

Його слова цитує журналіст Мігель Ділейні.

"Я був розчарований тим, у якому напрямку рухається наша країна. Величезна підтримка партії, яка виступає проти наших цінностей і прагне роз ’єднати суспільство. Ультраправа партія забирає свободу, забирає можливість жити разом. Це моя політична позиція", — сказав Кунде.

У першому турі парламентських виборів у Франції перемогу здобула партія "Національне об’єднання", якою керує проросійська Марін Ле Пен. Партія президента Франції Емманюуеля Макрона відстала більш ніж на 10% голосів.

Нагадаємо, Жюль був визнаний найкращим гравцем матчу проти Бельгії.