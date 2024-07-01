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УЄФА назвала найкращого гравця Франція — Бельгія

Игорь Чернявский — 1 липня, 21:40
УЄФА назвала найкращого гравця Франція — Бельгія

Захисник збірної Франції Жюль Кунде визнаний найкращим гравцем матчу 1/8 Євро-2024 проти Бельгії.

Про це повідомив офіційний акаунт УЄФА в X (Twitter).

Статистичний портал SofaScore поставив Кунде найвищу оцінку серед гравців обох команд — 8,2. Жюль "пилолосив" правий фланг увесь матч, про свідчить його теплова карта.

На рахунку фулбека 5 із 8 виграних єдиноборств і 5 ключових передач. У першому таймі він створив один із найкращих моментів, коли виконав точну подачу на голову Маркуса Тюрама, але той не влучив у площину воріт.

У чвертьфіналі Франція зіграє проти переможця пари Португалія — Словаччина. Матч між цими командами розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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