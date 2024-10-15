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Захисник збірної Чехії не зрозумів, за що арбітр поставив пенальті у матчі з Україною

Володимир Клепач — 15 жовтня, 13:10
Захисник збірної Чехії не зрозумів, за що арбітр поставив пенальті у матчі з Україною
Getty Images

Захисник Жирони і збірної Чехії Ладіслав Крейчі не дуже зрозумів логіку арбітра, який призначив пенальті в матчі четвертого туру Ліги націй з Україною (1:1).

Слова Крейчі наводить чеський портал Ruik.cz.

"Я був здивований і досі здивований, мушу побачити це з іншого ракурсу. М'яч летів позаду нас, я пішов у боротьбу і не пам'ятаю, щоб моя рука була якось далеко від тіла. Взагалі нічого не розумію, і мені дуже прикро, адже ми провели два дуже якісні матчі й здобули чудові 4 очки. Але могли б мати шість".

Матч завершився нічиєю з рахунком 1:1. Україні вдалося зрівняти рахунок із пенальті, який реалізував Артем Довбик. 11-метровий був призначений за гру рукою Ладіслава Крейчі – коли той у власному штрафному корпусом відштовхував Юхима Коноплю. Крейчі торкнувся м’яча рукою та змінив його траєкторію. Після консультації з ВАР арбітр підтвердив своє рішення.

Головний тренер Чехії Іван Гашек також був незадоволений рішенням арбітра.

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