У нас не було багато часу, щоб підготуватися: захисник Азербайджану – про матч проти України

Захисник збірної Азербайджану Ельвін Джафаргулієв поділився очікуваннями від майбутнього матчу з Україною у відборі на ЧС-2026, наголосивши, що у команди не було багато часу, щоб підготуватися до цієї гри.

Його слова наводить Azerisport.

"Завтра зіграємо проти дуже хорошої команди. Отримали певну настанову, проаналізували суперника. У нас не було багато часу, щоб підготуватися до цієї гри. Але у завтрашньому матчі вийдемо повністю сконцентрованими на максимальному результаті.

Головне – ми готові психологічно. У матчі з Францією ми сильно втомилися, провели хорошу боротьбу. Завтра теж буде гарна гра, ще більше будемо втомленими. Ми знайомі з суперником. У нас хороша команда. Завтра ми повинні зіграти розумно і з вірою в себе. У нас є мотивація. Завтра ми повинні битися, щоб здобути бажаний результат. У нашій групі дуже важкі команди. Тому очко або очки, здобуті у завтрашньому матчі, зможуть поміняти наше місце в групі", – зазначив він.

Поєдинок між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.

Нагадаємо, збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Завдяки цьому команда Сергія Реброва вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки.