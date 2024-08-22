Захисник Зальцбурга: Один із гравців Динамо був трохи божевільним у першому таймі

Захисник Зальцбурга Амар Дедич назвав одного з гравців Динамо божевільним.

Своїми враженнями від матчу 22-річний боснієць поділився у флешінтерв’ю CANAL+ Sport Austria.

У першому таймі в Амара сталася сутичка з Миколою Шапаренком. Її спричинила груба відмашка півзахисника Динамо. В підсумку обидва футболісти отримали по жовтій картці. Цікаво, що Шапаренко був визнаний одним із двох найкращих гравців матчу за версією SofaScore.