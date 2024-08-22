Захисник Зальцбурга: Один із гравців Динамо був трохи божевільним у першому таймі
Transfermarkt
Захисник Зальцбурга Амар Дедич назвав одного з гравців Динамо божевільним.
Своїми враженнями від матчу 22-річний боснієць поділився у флешінтерв’ю CANAL+ Sport Austria.
"Ми знали, що легко не буде, бо грали на виїзді з хорошим суперником. Так, я б сказав, що це хороший результат для нас. Вважаю, що в цілому ми добре боролися, мали хороші моменти та скористалися ними. Перемогли 2:0, не пропустили.
Дозволили створити трохи небезпеки біля наших воріт, тож треба вдосконалювати нашу гру. Треба готуватися до другого матчу, бо все вирішиться саме вдома. Це футбол, емоції. Не хочу говорити, хто саме, але один із гравців Динамо був трохи божевільним у першому таймі", — сказав Дедич.
У першому таймі в Амара сталася сутичка з Миколою Шапаренком. Її спричинила груба відмашка півзахисника Динамо. В підсумку обидва футболісти отримали по жовтій картці. Цікаво, що Шапаренко був визнаний одним із двох найкращих гравців матчу за версією SofaScore.