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РБ Лейпциг продовжив контракт з талановитим захисником

Олег Дідух — 23 жовтня, 15:00
РБ Лейпциг продовжив контракт з талановитим захисником
Кастелло Лукеба
ФК РБ Лейпциг

Німецький РБ Лейпциг продовжив контракт з центральним захисником молодіжної збірної Франції Кастелло Лукеба.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Нова угода розрахована до літа 2029 року. Лукеба перейшов до РБ Лейпциг влітку 2023 року з французького Ліона за 30 мільйонів євро. Зараз трансферна вартість 21-річного центрального захисника оцінюється у 40 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Лукеба 9 матчів за РБ Лейпциг в усіх турнірах, без результативних дій. Раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку мадридського Реала. Захисник провів 10 матчів за молодіжну збірну Франції U-21.

Раніше повідомлялося про те, що з січня 2025 року в системі футбольних клубів Ред Булла працюватиме Юрген Клопп.

РБ Лейпциг

РБ Лейпциг

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