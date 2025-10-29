Захисник Вест Гема пропустить щонайменше місяць через зламану ключицю

Фланговий захисник Вест Гема Оллі Скарлз зламав ключицю в матчі 9-го туру проти Лідса.

Про це повідомила пресслужба "молотів".

19-річного футболіста вже прооперували – очікується, що він зможе повернутись на поле не раніше грудня.

West Ham United can confirm that Ollie Scarles has undergone successful surgery on a fractured collar bone.



Everyone at the Club would like to wish Ollie a speedy recovery. — West Ham United (@WestHam) October 29, 2025

Нагадаємо, в середині першого тайму Скарлз невдало приземлився після верхової боротьби, після чого не зміг продовжити поєдинок – його замінив Вілсон.

Цього сезону Скарлз відіграв усього матча матчі в усіх турнірах (70 хвилин), не відзначившись результативними діями.

