Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Захисник Вест Гема пропустить щонайменше місяць через зламану ключицю

Володимир Максименко — 29 жовтня 2025, 11:45
Захисник Вест Гема пропустить щонайменше місяць через зламану ключицю
Оллі Скарлз
Вест Гем

Фланговий захисник Вест Гема Оллі Скарлз зламав ключицю в матчі 9-го туру проти Лідса.

Про це повідомила пресслужба "молотів".

19-річного футболіста вже прооперували – очікується, що він зможе повернутись на поле не раніше грудня.

Нагадаємо, в середині першого тайму Скарлз невдало приземлився після верхової боротьби, після чого не зміг продовжити поєдинок – його замінив Вілсон.

Цього сезону Скарлз відіграв усього матча матчі в усіх турнірах (70 хвилин), не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялось, що екстренер Вест Гема очолив збірну Швеції.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем травма

Вест Гем

Криза затягнулася: Вест Гем вчергове програв у чемпіонаті Англії, цього разу Лідсу
Ярмолюк дізнався оцінку за зіграний матч проти Вест Гема в межах 8 туру АПЛ
Ярмолюк допоміг Брентфорду перемогти Вест Гем у заключному матчі 8 туру АПЛ
Челсі дотиснув Ліверпуль, Манчестер Юнайтед обіграв Сандерленд у 7-му турі АПЛ
Один з найкращих: визначилася оцінка Миколенка за матч проти Вест Гема в АПЛ

Останні новини