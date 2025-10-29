Захисник Вест Гема пропустить щонайменше місяць через зламану ключицю
Оллі Скарлз
Вест Гем
Фланговий захисник Вест Гема Оллі Скарлз зламав ключицю в матчі 9-го туру проти Лідса.
Про це повідомила пресслужба "молотів".
19-річного футболіста вже прооперували – очікується, що він зможе повернутись на поле не раніше грудня.
Нагадаємо, в середині першого тайму Скарлз невдало приземлився після верхової боротьби, після чого не зміг продовжити поєдинок – його замінив Вілсон.
Цього сезону Скарлз відіграв усього матча матчі в усіх турнірах (70 хвилин), не відзначившись результативними діями.
Раніше повідомлялось, що екстренер Вест Гема очолив збірну Швеції.