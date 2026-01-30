Плеймейкер Вест Гема повернувся до Фламенго за 42 млн євро

Через сім років після від'їзду в Європу 28-річний вихованець Фламенго Лукас Пакета повернувся до рідного клубу з Вест Гема, підписавши контракт до грудня 2030-го року.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 42 мільйони євро, які отримають лондонці. Ключову роль у переговорах зіграв директор Фламенго Жозе Боту, який вів угоду протягом останніх тижнів.

За "молотобійців" у цій кампанії плеймейкер провів 19 матчів, у яких забив 5 голів і віддав 1 асист.

Тепер Пакета має можливість продовжити свою історію у Фламенго, яка перервалася у 2018 році. За попередній період у дорослій команді "менго" (2016–2018) він сумарно відіграв 95 матчів, записавши на свій рахунок 18 голів і 8 асистів.

Нагадаємо, у попередні трансферні вікна Вест Гем вимагав від претендентів на бразильця понад 50 млн фунтів, але зараз, коли хавбек сам запросив трансфер, ЗМІ повідомляли про пом'якшені вимоги від клубу – 35 мільйонів.

Влітку минулого року з Пакета були зняті всі звинувачення в грі "на контору". Хавбека звинувачували в тому, що він навмисне отримував жовті картки в матчах АПЛ, перед цим роблячи ставки саме на таку подію.