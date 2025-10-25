Криза затягнулася: Вест Гем вчергове програв у чемпіонаті Англії, цього разу Лідсу

24 жовтня відбувся стартовий матч 9-го туру чемпіонату Англії з футболу сезону-2025/26, в якому Лідс приймав Вест Гем.

Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 2:1.

Лідс забезпечив себе комфортною перевагою за 15 хвилин першого тайму. Спершу в дебюті зустрічі відзначився Ааронсон, а потім перевагу подвоїв Родон. Вест Гем зумів скоротити відставання лише в кінцівці матчу – на 90 хвилині забив Фернандеш.

Чемпіонат Англії – АПЛ

9 тур, 24 жовтня

Лідс – Вест Гем 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Ааронсон, 2:0 – 15 Родон, 2:1 – 90 Фернандеш

Завдяки цьому результату Лідс піднявся на 13-ту сходинку, набравши загалом 11 очок. У Вест Гема й досі лише 4 бали в активі. Команда йде на передостанньому місці, програвши 7 з 9 поєдинків.

Вест Гем напередодні звільнив Грема Поттера з посади головного тренера та вже призначив Нуну Ешпіріту Санту, який минулого сезону вивів Ноттінгем на принципово новий рівень.