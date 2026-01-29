Вест Гем випередив команди Серії А в боротьбі за захисника Челсі – Романо

27-річний французький захисник Аксель Дісасі перебуває за крок до переходу з Челсі до лав Вест Гем Юнайтед на правах оренди.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Переговори знаходяться на фінальній стадії, оскільки "молотобійці" значно прискорили процес підписання гравця. Попри інтерес до центрбека з боку італійських клубів, інсайдер стверджує, що Дісасі ніколи не був близьким до переїзду в Серію А.

У нинішній кампанії 2025/26 Дісасі фактично випав з обойми першої команди "синіх", зігравши лише 3 матчі за склад U-21.

Загалом у футболці лондонського клубу він відіграв 61 поєдинок, у яких відзначився 5 голами та 2 асистами. Найбільш насиченим був сезон 23/24, коли він провів 31 гру в АПЛ. Однак вже в кампанії 24/25 його роль зменшилася: лише 6 матчів у чемпіонаті та виступи переважно в Лізі конференцій та кубкових турнірах.

Нагадаємо, що нещодавно Ліам Росеньйор висловився про Акселя Дісасі та Рахіма Стерлінга, яких його попередник Енцо Мареска не бачив у складі, заявивши "що поговорить з ними".