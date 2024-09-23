Аканджі: Завжди, коли ми граємо проти Арсенала, вони шукають жорстоку гру

Захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі розкритикував Арсенал за те, що в очних матчах "каноніри" виходять із думками про нічию, а не перемогу, та постійно шукають жорстоку гру.

Його слова передає NBC Sport.

"Ось чого вони шукають. Завжди, коли ми граємо проти них, вони шукають саме цього. Драми. Жорсткої гри в єдиноборствах, захисту, 11 гравців у своїй штрафній, а потім виходу на стандарти і спроби забити гол. Це спрацювало для них, так що якщо вони задоволені одним очком, ми — ні, ми намагалися отримати більше, але це те, чим вони задоволені.

Ось чого вони в результаті досягають. Ми повинні захищатися, тому що в кожній дуелі, в кожному штрафному ударі, який був призначений, вони падали на газон. Один з їхніх гравців підійшов до воротаря і попросив його лягти на газон і таке інше.

Я маю на увазі, що ми нічого не можемо з цим вдіяти. В кінці кінців, суддя повинен контролювати ситуацію протягом усього сезону, контролювати ці ситуації. Але так, більше ми нічого не можемо з цим вдіяти", — сказав Аканджі.