22-річний фулбек Шахтаря – про виклик до збірної: Сподіваюся, що мене запросять і Іспанія, і Бразилія

Захисник донецького Шахтаря Вінісіус Тобіас розповів про плани на виступи за національну збірну Бразилії, чи Іспанії.

Його слова передає Marca.

"Справа не тільки у збірній Бразилії, адже я також маю іспанський паспорт. Чесно кажучи, я працюю саме для цього – щоб грати за збірну Бразилії, яка є моєю країною… але є ще й збірна Іспанії, яка може мене викликати. Тому я поки що не думаю про те, чи гратиму за Бразилію, чи за Іспанію. Сподіваюся, що мене запросять і Іспанія, і Бразилія, бо якщо обидві країни запросять мене, це означатиме, що я добре працюю. І тоді я зможу вирішити, за яку країну грати, і все".

Вінісіус Тобіас розпочав футбольну кар'єру у бразильському клубі Інтернасьйонал, а вже у січні 22-го року перейшов до складу донецького Шахтаря. Після початку повномасштабного вторгнення на правах оренди перейшов у мадридський Реал.

20-річний фулбек провів 61 матч та відзначився 8 асистами за резервну команду "вершкових". Також бразилець дебютував за першу команду "королівського" клубу – це сталося в матчі 1/16 фіналу Кубку Іспанії проти Арандіни (3:0). Втім, після того Карло Анчелотті більше не викликав Вінісіуса до основного складу.

Влітку 2024-го року він повернувся до складу "гірників". У поточному сезоні бразильський захисник відіграв 36 поєдинків на клубному рівні, забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі.

За збірні Бразилії різних вікових категорій Вінісіус Тобіас відіграв сумарно 10 ігор (U-16 – 7 матчів, 1 гол; U-20 – 2 матчі; U-23 – 1 матч).

