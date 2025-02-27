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Гравець Шахтаря: Ми всі втомилися від війни. Думаю, вона невдовзі завершиться

Микола Дендак — 27 лютого 2025, 22:01
Гравець Шахтаря: Ми всі втомилися від війни. Думаю, вона невдовзі завершиться
Вінісіус Тобіас
ФК Шахтар

Футболіст донецького Шахтаря Вінісіус Тобіас вважає, що війна України проти Росії скоро закінчиться. Він заявив, що всі вже втомилися від війни.

Слова гравця передає El Mundo.

"Я думаю, що скоро війна закінчиться. Ми довго чекали, багато чого сталося за цей час, і ми всі втомилися від війни. Все, що ми хочемо, – це жити в нормальному режимі, як раніше", – сказав футболіст.

Нагадаємо, Тобіас перейшов у Шахтар у лютому 2022-го з бразильського Інтернасьйонала, але через початок повномасштабної війни потрапив у Реал на правах оренди. Він провів 61 матч за молодіжку "вершкових" і дебютував за першу команду.

Вінісіус повернувся до Шахтаря влітку 2024 року. На його рахунку вже 11 матчів у сезоні та 4 результативні передачі.

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Вінісіус Тобіас

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