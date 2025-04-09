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Із Судаковим та Ярмоленком: УПЛ назвала символічну збірну 23 туру

Володимир Максименко — 9 квітня 2025, 12:28
Із Судаковим та Ярмоленком: УПЛ назвала символічну збірну 23 туру
Андрій Ярмоленко
Динамо Київ

Експерти Української Прем'єр-ліги оголосили склад символічної збірної 23 туру.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Найбільше представництво мають луганська Зоря та донецький Шахтар – одразу три гравці, а Георгій Судакво визначений як найкращий виконавець туру.

Найкращим тренером названо Олександра Кучера, який нещодавно очолив Чорноморець.

Символічна збірна 23 туру УПЛ

Сапутін (Зоря) – Тобіас (Шахтар), Скиба (Чорноморець), Ракицький (Чорноморець), Пердута (Ворскла) – Кевін (Шахтар), Судаков (Шахтар), Мічін (Зоря), Шапаренко (Динамо), Ярмоленко (Динамо), Будківський (Зоря)

Головний тренер: Олександр Кучер

УПЛ

Зазначимо, що порівняно з 22 туром, лише два футболісти зберегли свої місця.

Будківський Пердута Чемпіонат України, УПЛ Микола Шапаренко Андрій Ярмоленко Вінісіус Тобіас Георгій Судаков Ярослав Ракицький Олександр Кучер

Будківський

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