Із Судаковим та Ярмоленком: УПЛ назвала символічну збірну 23 туру

Експерти Української Прем'єр-ліги оголосили склад символічної збірної 23 туру.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Найбільше представництво мають луганська Зоря та донецький Шахтар – одразу три гравці, а Георгій Судакво визначений як найкращий виконавець туру.

Найкращим тренером названо Олександра Кучера, який нещодавно очолив Чорноморець.

Символічна збірна 23 туру УПЛ

Сапутін (Зоря) – Тобіас (Шахтар), Скиба (Чорноморець), Ракицький (Чорноморець), Пердута (Ворскла) – Кевін (Шахтар), Судаков (Шахтар), Мічін (Зоря), Шапаренко (Динамо), Ярмоленко (Динамо), Будківський (Зоря)

Головний тренер: Олександр Кучер

УПЛ

Зазначимо, що порівняно з 22 туром, лише два футболісти зберегли свої місця.