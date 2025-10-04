Захисник Шахтаря не поїде в Москву на матч Болівії з Росією

Центральний захисник Шахтаря Дієго Арройо не поїде до Москви на матч своєї збірної проти Росії.

Про це Tribuna.com повідомив директор спортивного департаменту "гірників".

"Згідно з досягнутими домовленостями між клубом, футболістом та Федерацією футболу Болівії, Дієго візьме участь лише в одному матчі – проти збірної Йорданії. Після цього він повернеться до України й має прибути до Львова 11 жовтня.

Позиція клубу та самого гравця є узгодженою та чіткою: Дієго не вирушатиме до столиці держави-агресора і не братиме участі в запланованому там матчі", – йдеться у повідомленні.

У поточному сезоні Арройо двічі потрапляв до заявки основної команди Шахтаря на матчі УПЛ, однак жодного разу не виходив на поле.

20-річний болівієць приєднався до Шахтаря у лютому 2025 року. "Гірники" заплатили за нього 950 тисяч євро місцевому клубу "Болівар", проте поки що Арройо не має стабільної ігрової практики в першій команді.

