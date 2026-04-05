Це працювало до певного моменту: наставник Кривбаса – про поразку від ЛНЗ у 22 турі УПЛ

Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен прокоментував поразку своєї команди від ЛНЗ (0:3) у 22-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що його підопічним бракувала агресії в обороні.

Про це він сказав у коментарі пресслужбі криворізького клубу.

"Ми провели гру впевнено. До перерви багато що вдавалося, а у другому таймі почали добре, хоча після пропущеного голу було складно увійти в ритм. Вважаю, що команда була добре організована.

До помилки, яка призвела до першого голу суперника, я не хвилювався за результат: ми контролювали м'яч і створювали моменти. Після помилки важливо було підтримати гравців, підвищити темп і продовжувати грати в свій футбол", – зазначив тренер.

Ван Леувен висловив думку, що швидкий рух м'яча міг би змінити результат.

"Ми добре підготувалися до матчу і знали, як діятиме суперник. Це працювало до певного моменту. Можливо, бракувало агресії в обороні, але загалом ми вимагали високого темпу – швидший рух м'яча міг би змінити результат", – сказав ван Леувен.

Напередодні в межах 22-го туру УПЛ Карпати сенсаційно перемогли Динамо, завдяки голу Фаала.