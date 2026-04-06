ЛНЗ та Шахтар йдуть у відрив, конкуренти забуксували: турнірна таблиця УПЛ після 22 туру
У понеділок, 6 квітня, матчем між Епіцентром та Кудрівкою завершилася програма 22 туру Української Прем'єр-ліги.
Завдяки перемозі команда Сергія Нагорняка піднялася на 12 сходинку в турнірній таблиці, обійшовши свого сьогоднішнього очного суперника на 2 залікових бали.
Лідерство у першості продовжують ділити ЛНЗ та Шахтар, які свої матчі виграли. Водночас претенденти на чемпіонство забуксували: Полісся не змогло обіграти Верес, а Динамо взагалі програло Карпатам.
Також втратив очки Металіст 1925, який зіграв унічию із Колосом.
У "підвалі" турнірної таблиці без особливих змін: Полтава, Олександрія та Рух залишаються головними претендентами на пониження у класі.
Турнірна таблиця УПЛ після 22 туру
- ЛНЗ – 50 очок (22 матчі)
- Шахтар – 50 (21)
- Полісся – 43 (22)
- Динамо – 41 (22)
- Металіст 1925 – 36 (21)
- Кривбас – 34 (22)
- Колос – 33 (22)
- Зоря – 29 (21)
- Карпати – 29 (22)
- Верес – 23 (21)
- Епіцентр – 23 (22)
- Оболонь – 22 (21)
- Кудрівка – 21 (22)
- Рух – 19 (22)
- Олександрія – 12 (21)
- Полтава – 10 (22)