ЛНЗ та Шахтар йдуть у відрив, конкуренти забуксували: турнірна таблиця УПЛ після 22 туру

У понеділок, 6 квітня, матчем між Епіцентром та Кудрівкою завершилася програма 22 туру Української Прем'єр-ліги.

Завдяки перемозі команда Сергія Нагорняка піднялася на 12 сходинку в турнірній таблиці, обійшовши свого сьогоднішнього очного суперника на 2 залікових бали.

Лідерство у першості продовжують ділити ЛНЗ та Шахтар, які свої матчі виграли. Водночас претенденти на чемпіонство забуксували: Полісся не змогло обіграти Верес, а Динамо взагалі програло Карпатам.

Також втратив очки Металіст 1925, який зіграв унічию із Колосом.

У "підвалі" турнірної таблиці без особливих змін: Полтава, Олександрія та Рух залишаються головними претендентами на пониження у класі.

Турнірна таблиця УПЛ після 22 туру

ЛНЗ – 50 очок (22 матчі) Шахтар – 50 (21) Полісся – 43 (22) Динамо – 41 (22) Металіст 1925 – 36 (21) Кривбас – 34 (22) Колос – 33 (22) Зоря – 29 (21) Карпати – 29 (22) Верес – 23 (21) Епіцентр – 23 (22) Оболонь – 22 (21) Кудрівка – 21 (22) Рух – 19 (22) Олександрія – 12 (21) Полтава – 10 (22)