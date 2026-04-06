Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ЛНЗ та Шахтар йдуть у відрив, конкуренти забуксували: турнірна таблиця УПЛ після 22 туру

Олексій Мурзак — 6 квітня 2026, 20:21
ЛНЗ та Шахтар йдуть у відрив, конкуренти забуксували: турнірна таблиця УПЛ після 22 туру

У понеділок, 6 квітня, матчем між Епіцентром та Кудрівкою завершилася програма 22 туру Української Прем'єр-ліги.

Завдяки перемозі команда Сергія Нагорняка піднялася на 12 сходинку в турнірній таблиці, обійшовши свого сьогоднішнього очного суперника на 2 залікових бали.

Лідерство у першості продовжують ділити ЛНЗ та Шахтар, які свої матчі виграли. Водночас претенденти на чемпіонство забуксували: Полісся не змогло обіграти Верес, а Динамо взагалі програло Карпатам.

Також втратив очки Металіст 1925, який зіграв унічию із Колосом.

У "підвалі" турнірної таблиці без особливих змін: Полтава, Олександрія та Рух залишаються головними претендентами на пониження у класі.

Турнірна таблиця УПЛ після 22 туру

  1. ЛНЗ – 50 очок (22 матчі)
  2. Шахтар – 50 (21)
  3. Полісся – 43 (22)
  4. Динамо – 41 (22)
  5. Металіст 1925 – 36 (21)
  6. Кривбас – 34 (22)
  7. Колос – 33 (22)
  8. Зоря – 29 (21)
  9. Карпати – 29 (22)
  10. Верес – 23 (21)
  11. Епіцентр – 23 (22)
  12. Оболонь – 22 (21)
  13. Кудрівка – 21 (22)
  14. Рух – 19 (22)
  15. Олександрія – 12 (21)
  16. Полтава – 10 (22)
Standings provided by Sofascore
Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

Останні новини