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Новачок Шахтаря Маттурро приєднався до команди в Україні

Олександр Булава — 13 вересня 2026, 18:39
Новачок Шахтаря Маттурро приєднався до команди в Україні
Алан Маттуро
ma13urro/instagram

Уругвайський новачок Шахтаря Алан Маттурро приєднався до команди в Україні.

Про це інформує пресслужба "гірників".

21-річний оборонець вже провів тренування з м'ячем на базі Шахтаря. Раніше він не потрапив у заявку клубу на основний етап Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що наприкінці травня футболіст переніс операцію на плечі, через що пропустив всю передсезонну підготовку та завершував курс реабілітації в Європі.

Шахтар оголосив про підписання центрального захисника наприкінці серпня. Угоду розраховано до літа 2031 року, а сума трансферу склала 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні Шахтар у першому турі основного раунду Ліги чемпіонів зіграв унічию 1:1 з ПСВ.

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