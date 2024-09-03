Іменитий захисник покинув Рому Довбика
Кріс Смоллінг
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Англійський центральний захисник Кріс Смоллінг залишив Рому.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зазначається, що контракт із 34-річним англійцем розірвано за обопільною згодою сторін. Очікується, що найближчим часом Смоллінга підпише клуб із Саудівської Аравії Аль-Фахья.
Англієць виступав за Рому з літа 2019 року. У сезоні-2023/24 Кріс втратив місце в основі команди і взяв участь лише в 12 матчах у всіх турнірах, проте результативними діями не відзначився. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 2.5 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що римський клуб підписав ексзахисника Атлетико Мадрид Маріо Ермосо.